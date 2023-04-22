Исследователи Университета Гранады раскрыли секрет долговечности построек древнего племени Майя

Геологическая команда Университета Гранады провела расследования и нашла секретный ингредиент в невероятно прочной штукатурке древних Майя, благодаря которой многие постройки племени сохранились до наших дней, сообщает Phys Org.
Изучив образцы материалов построек майя с помощью рентгеновских аппаратов и электронных микроскопов, ученые обнаружили в составе органические вещества, напоминающие углевод.
«Это привело их к двум деревьям: чукуму и джиоте, оба из которых все еще растут в этом районе сегодня. Более конкретно, они исследовали сок деревьев. Легенда гласила, что добавление сока в штукатурку делало ее более прочной», — пишет издание.
Проведенные эксперименты показали, что штукатурка, изготовленная с добавлением сока деревьев, обладала теми же свойствами, что та, которую использовали древние майя. Среди свойств состава была непроницаемость высокой влажности, что является важной фикцией для экстремального климата в Гондурасе.
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