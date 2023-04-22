Исследователи Университета Гранады раскрыли секрет долговечности построек древнего племени Майя

Проведенные эксперименты показали, что штукатурка, изготовленная с добавлением сока деревьев, обладала теми же свойствами, что та, которую использовали древние майя. Среди свойств состава была непроницаемость высокой влажности, что является важной фикцией для экстремального климата в Гондурасе.