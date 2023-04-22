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Эндокринолог Зухра Павлова перечислила продукты, которые мешают усвоению магния

Общество
Эндокринолог Зухра Павлова перечислила продукты, которые мешают усвоению магния

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие продукты мешают усвоению магния.

По словам врача, магний лучше усваивается в первой половине дня. Однако, если вы страдаете от бессонницы, не лишним будет есть продукты с большим количеством магния и вечером. По мнению доктора, магний лучше усваивается в течение утра и первой половины дневного времени.

Продукты, которые мешают усвоению магния: чай, кофе, обычная соль, продукты с глютеном, рафинированное масло, невымоченные грибы, алкоголь. Также магний плохо усваивается при курении.

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