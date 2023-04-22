Эндокринолог Зухра Павлова перечислила продукты, которые мешают усвоению магния

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие продукты мешают усвоению магния.
По словам врача, магний лучше усваивается в первой половине дня. Однако, если вы страдаете от бессонницы, не лишним будет есть продукты с большим количеством магния и вечером. По мнению доктора, магний лучше усваивается в течение утра и первой половины дневного времени.
Продукты, которые мешают усвоению магния: чай, кофе, обычная соль, продукты с глютеном, рафинированное масло, невымоченные грибы, алкоголь. Также магний плохо усваивается при курении.
Ранее врач Олеся Савельева посоветовала россиянам надевать светлую одежду во время прогулок для защиты от клещей