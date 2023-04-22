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Бывший президент Америки Дональд Трамп пообещал остановить конфликт после победы на президентских выборах

Политика
Бывший президент Америки Дональд Трамп пообещал остановить конфликт после победы на президентских выборах

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал после победы на выборах 2024 года разрешить украинский конфликт еще до того, как он въедет в Белый дом. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что прежде нужно привести в порядок американские города и многое сделать еще до того, как он окажется в Белом доме.

«Вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую чудовищную войну между Россией и Украиной», — заявил Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии.

Ранее политолог Александр Асафов заявлял, что арест Трампа — это инвестиция в его избирательную кампанию.
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