В 11 регионах России пройдут сильные ливни, способные нарушить жизнеобеспечение населения

Сильные ливни могут стать причиной сбоев в транспортном сообщении и энергоснабжении 11 регионов России, предупредил глава ВНИИ ГОЧС Максим Бедило на совещании МЧС.
«На текущей неделе из-за порывов ветра до 30 м/сек и выпадения до 40 мм осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения», — сообщается в докладе.
Об угрозе предупредили Камчатский край, Магаданскую область, Чукотский автономный округ и Республику Алтай. На европейской части России ливни угрожают Мурманской и Архангельской областям, Республикам Коми, Адыгея и Крым, Ненецкому автономному округу и Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что воздух в Москве и области прогреется до 22 градусов в ближайшие выходные.