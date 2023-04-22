В 11 регионах России пройдут сильные ливни, способные нарушить жизнеобеспечение населения

Об угрозе предупредили Камчатский край, Магаданскую область, Чукотский автономный округ и Республику Алтай. На европейской части России ливни угрожают Мурманской и Архангельской областям, Республикам Коми, Адыгея и Крым, Ненецкому автономному округу и Краснодарскому краю.