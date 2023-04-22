Российская авиация уничтожила склад с 600 украинскими снарядами под Сергеевкой Одесской области

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российская авиация ликвидировала склад с 600 снарядами РСЗО украинских военных под Сергеевкой на Александро-Калининском направлении.
«Авиацией, действующей в интересах Южной группировки войск на Александро-Калининском направлении, нанесен удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населенного пункта Сергеевка. В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня», — добавил Иван Бигма.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 90 военных сразу на двух направлениях.