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Российская авиация уничтожила склад с 600 украинскими снарядами под Сергеевкой Одесской области

Армия
Российская авиация уничтожила склад с 600 украинскими снарядами под Сергеевкой Одесской области

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российская авиация ликвидировала склад с 600 снарядами РСЗО украинских военных под Сергеевкой на Александро-Калининском направлении.

«Авиацией, действующей в интересах Южной группировки войск на Александро-Калининском направлении, нанесен удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населенного пункта Сергеевка. В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня», — добавил Иван Бигма.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 90 военных сразу на двух направлениях.
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