Военнослужащий ВВС США Джек Тейшейра начал выкладывать секретные документы Пентагона в феврале 2022 года

Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра еще в феврале 2022 года начал выкладывать секретные документы Министерства обороны США на сервер в Discord, у которого было около 600 пользователей. Об этом пишет газета New York Times.
Напомним, Джека Тейшейру задержали в апреле по делу об утечках секретных данных Пентагона.
Стало известно, что он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале прошлого года, когда началась специальная военная операция России на Украине.
По мнению Тейшейры, Россия и Украина «должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет».
Ранее сообщалось, что ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона.