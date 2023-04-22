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Военнослужащий ВВС США Джек Тейшейра начал выкладывать секретные документы Пентагона в феврале 2022 года

Происшествия
Военнослужащий ВВС США Джек Тейшейра начал выкладывать секретные документы Пентагона в феврале 2022 года

Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра еще в феврале 2022 года начал выкладывать секретные документы Министерства обороны США на сервер в Discord, у которого было около 600 пользователей. Об этом пишет газета New York Times.

Напомним, Джека Тейшейру задержали в апреле по делу об утечках секретных данных Пентагона.

Стало известно, что он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале прошлого года, когда началась специальная военная операция России на Украине.

По мнению Тейшейры, Россия и Украина «должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет».

Ранее сообщалось, что ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона.
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