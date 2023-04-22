Начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило: риски новых извержений вулканов в ближайшее время сохранятся

Угроза вулканической активности на территории Камчатского края и Сахалинской области все еще есть. Об этом в еженедельном докладе рассказал начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило.
«По прогнозам риски новых извержений этих вулканов в ближайшее время сохранятся», — отметил докладчик.
В отчете сообщается, что за текущую неделю в регионах была зафиксирована активность вулканов. В результате извержения Шивелуча МЧС объявило о красном уровне авиационной опасности, Безымянному и Эбеко присвоили оранжевый уровень.
Ранее сообщалось, что специалисты ликвидируют последствия извержения вулкана Шивелуч в Камчатском крае. За пять дней работники вывезли порядка пяти тысяч кубометров снега с пеплом.