Космонавт Олег Новицкий хотел бы сняться в продолжении фильма «Вызов»

Космонавт Олег Новицкий согласился бы сняться в продолжении фильма «Вызов». Об этом он рассказал в интервью KP.RU.
Как сообщает космонавт, он никогда и не думал об актерской карьере, так как доволен своей работой, но примерить на себя амплуа артиста космонавту было очень интересно.
Олег признался, что если его позовут сниматься во вторую часть фильма «Вызов», то он не откажется. Но для него подобные съемки были бы «государственной задачей».
Ранее космонавт Федор Юрчихин рассказал, что был против съемок фильма «Вызов»