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Telegram предоставил необходимую информацию Бразилии, чтобы избежать блокировки и штрафа

Общество
Telegram предоставил необходимую информацию Бразилии, чтобы избежать блокировки и штрафа

Компания Telegram предоставила необходимые данные правительству Бразилии во избежание блокировки мессенджера в стране и штрафа. Об этом сообщает портал Globo.

«Мессенджер Telegram 21 апреля предоставил федеральной полиции данные о неонацистских группах, вовлеченных в случаи насилия в школах», — говорится в статье.

Перед этим против Telegram в Бразилии было возбуждено административное дело, которое могло повлечь блокировку социальной сети и штрафы в стране.

Ранее сообщалось, что российская компания «Яндекс» полностью купила оставшуюся долю американской компании Uber.
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