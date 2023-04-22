Telegram предоставил необходимую информацию Бразилии, чтобы избежать блокировки и штрафа

Компания Telegram предоставила необходимые данные правительству Бразилии во избежание блокировки мессенджера в стране и штрафа. Об этом сообщает портал Globo.
«Мессенджер Telegram 21 апреля предоставил федеральной полиции данные о неонацистских группах, вовлеченных в случаи насилия в школах», — говорится в статье.
Перед этим против Telegram в Бразилии было возбуждено административное дело, которое могло повлечь блокировку социальной сети и штрафы в стране.
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