Москвичам рассказали, когда в апреле будет самый теплый день

По заявлению Вильфанда, ветер в понедельник будет южный. Ночью столбики термометров покажут 6–8 градусов тепла, а днем 20–22 тепла. Подобная погода во второй половине апреля примерно на пять градусов выше нормы и соответствует концу мая.