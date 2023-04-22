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Москвичам рассказали, когда в апреле будет самый теплый день

Общество
Москвичам рассказали, когда в апреле будет самый теплый день

В понедельник москвичей ожидает самый теплый день за весь месяц. Температура воздуха в столице 24 апреля составит 22 градуса тепла, сообщает глава Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

«Погода примерно на пять градусов будет выше нормы», — сообщается в Гидромецентре.

По заявлению Вильфанда, ветер в понедельник будет южный. Ночью столбики термометров покажут 6–8 градусов тепла, а днем 20–22 тепла. Подобная погода во второй половине апреля примерно на пять градусов выше нормы и соответствует концу мая.

Ранее сообщалось, что жители столичного региона смогут насладиться солнечной и теплой погодой в предстоящие выходные.
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