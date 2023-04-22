Жена Прилучного актриса Зепюр Брутян до сих пор скрывает пол будущего ребенка

Беременная жена актера Павла Прилучного активно демонстрирует округлившийся живот в личном блоге, рассказывает о самочувствии и о том, как протекает ее интересное положение. Но вот пол будущего малыша девушка так и не раскрыла.
В ответ на все вопросы от поклонников, кого же ждет звездная пара, Зепюр Брутян лишь улыбается. Девушка обещала в скором времени признаться, кто же будет у актеров, ведь Брутян родит в ближайшие месяцы.
Ранее актриса Зепюр показала в соцсетях видео вечерней прогулки с мамой.