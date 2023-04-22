США приняли около 125 тысяч украинцев по программе расселения беженцев

Украинские граждане смогут находиться в Соединенных Штатах Америки до двух лет при наличии в стране представителя, который сможет оказать им финансовую поддержку. Об этом пишет ТАСС.
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил, что Правительство США приняло 125 тысяч граждан из Украины в рамках программы расселения беженцев, которая была инициирована в апреле прошлого года.
Майоркас добавил, что гуманитарную помощь от государства получили более 300 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обсудит с лидером Южной Кореи Юн Сок Ель защиту республики от нападения КНДР.