Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила о готовящемся против ее правительства заговоре

Глава Гондураса Сиомара Кастро, супруга свергнутого Мануэля Селайи заявила, что политические деятели, готовившие переворот в 2009 году, пытаются снова дестабилизировать действующее правительство. Об этом сообщило РИА Новости.
«Вы должны понимать, что здесь формируется заговор, это необходимо разъяснить народу Гондураса. Давайте просто посмотрим, какие фигуры проявляют себя — те самые, которые способствовали перевороту в 2009 году», — сказала Сиомара Кастро.
Переворот против Селайи в 2009 году остался безнаказанным, а принимавшие в нем участие политические деятели сейчас снова пытаются дестабилизировать действующее избранное правительство, считает нынешняя глава государства.
Ранее сообщалось, что Гондурас разрывает дипломатические отношения с Тайванем.