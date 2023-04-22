Три землетрясения магнитудой до 5,0 произошли у берегов Камчатки в субботу

Три землетрясения были зафиксированы на Камчатке в субботу. Максимальная магнитуда подземных толчков составила 5,0 баллов, сообщает филиал Геофизической службы РАН в регионе.
Сильнейшее из землетрясений произошло в 3:22 по местному времени. Эпицентр толчков находился в 69 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Утром в 5:13 произошло второе по мощности землетрясение за сутки. Его магнитуда составила 4,3 балла. Очаг находился в 235 километрах от Петропавловска-Камчатского. В 10:07 в 199 километрах от регионального центра произошло третье землетрясение с магнитудой в 4,2 балла.
Ранее сообщалось, что землетрясение произошло на восточном побережье итальянского острова Сицилия.