Балерина Анастасия Волочкова представила, какой бабушкой она станет

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что знает, какой она будет бабушкой для своих внуков от единственной дочери Ариадны.
К концу января певица рассказала о знакомстве с молодым человеком ее 17-летней дочери Ариадны, которым оказался 23-летний бизнесмен Евгений. Балерина одобряет этот союз, потому что видит в глазах девушки счастье, и совершенно доверяет ее выбору.
Анастасия Волочкова призналась, что пара пока не планирует жениться, но сама балерина уже представляла, какой она может быть бабушкой. Волочкова не исключила, что пригласит внука в свой особняк, когда он подрастет.
Ранее российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее 17-летняя дочь хочет уехать из страны.