В Москве ФСБ обвинила замначальника оружейного завода Дмитрия Кичу в госизмене

Сотрудники ФСБ обвинили в государственной измене заместителя начальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрия Кичу. Московский суд отправил подозреваемого в следственный изолятор. Об этом сообщает ТАСС.
Кича обвиняется по статье «Госизмена» (ст. 275 УК РФ), максимальное наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. На данный момент он находится в СИЗО «Лефортово». С ним проводятся необходимые следственные действия.
Лефортовский суд Москвы подтвердил продление на 2 месяца в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста.
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