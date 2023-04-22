Судно из Либерии село на мель у берегов острова Сахалин

Начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко сообщил, что судно КС Ноdong под либерийским флагом село на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине, пишет РИА Новости.
На данный момент жизни экипажа ничего не угрожает, разлива нефтепродуктов нет.
«Балкер КС Ноdong под либерийским флагом пришел под погрузку угля в порт Шахтерск, стоял на якоре, погода ухудшилась, и в 18:50 (по мск) пятницы при попытке съемки с якоря сел на мель», — сообщил Корженко.
Известно, что в составе экипажа 20 человек. В командном составе четыре человека из Южной Кореи. Остальные — граждане Филиппин.
Ранее следовавший из Греции контейнеровоз Maren сел на мель у черноморского побережья Турции.