Глава «Нафтогаза» Чернышев сообщил о встречах с представителями Белого дома и нефтяных корпораций

Глава украинской компании по добыче нефти и природного газа «Нафтогаз» Алексей Чернышев провел переговоры с представителями администрации президента США Джо Байдена и с американскими нефтяным корпорациями, сообщает Financial Times.
«Нафтогаз» провела переговоры с крупными нефтяными компаниями США об энергетических проектах в Украине», — пишет издание.
По словам Чернышева, у него состоялась деловая встреча с представителями одной из крупнейших нефтяных корпораций мира ExxonMobil и транснациональной нефтесервисной компанией Halliburton.
Ранее сообщалось, что Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге установил размер компенсации, которую Россия должна выплатить украинской государственной компании «Нафтогаз».