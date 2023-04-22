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Глава «Нафтогаза» Чернышев сообщил о встречах с представителями Белого дома и нефтяных корпораций

Политика
Глава «Нафтогаза» Чернышев сообщил о встречах с представителями Белого дома и нефтяных корпораций

Глава украинской компании по добыче нефти и природного газа «Нафтогаз» Алексей Чернышев провел переговоры с представителями администрации президента США Джо Байдена и с американскими нефтяным корпорациями, сообщает Financial Times.

«Нафтогаз» провела переговоры с крупными нефтяными компаниями США об энергетических проектах в Украине», — пишет издание.

По словам Чернышева, у него состоялась деловая встреча с представителями одной из крупнейших нефтяных корпораций мира ExxonMobil и транснациональной нефтесервисной компанией Halliburton.

Ранее сообщалось, что Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге установил размер компенсации, которую Россия должна выплатить украинской государственной компании «Нафтогаз».
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