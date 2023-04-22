Президент Бразилии Лулу да Силва направил своего советника Селсу Аморима на Украину для встречи с Зеленским

Он отметил, что Аморима на Украину направил глава государства. Целью визита является дипломатическая встреча с президентом восточноевропейской страны. Маседу не стал упоминать, что госсоветник планирует обсудить с Зеленским. Известно, что экс-глава бразильского МИД критически относится к антироссийской позиции Запада и военной помощи Киеву.