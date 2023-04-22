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Президент Бразилии Лулу да Силва направил своего советника Селсу Аморима на Украину для встречи с Зеленским

Политика
Президент Бразилии Лулу да Силва направил своего советника Селсу Аморима на Украину для встречи с Зеленским

Советник президента Бразилии и экс-глава МИД Селсу Аморим встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в социальных сетях рассказал глава секретариата президента Марсиу Маседу.

«Спецсоветник по международным делам Селсу Аморим направляется в Киев», — написал политик.

Он отметил, что Аморима на Украину направил глава государства. Целью визита является дипломатическая встреча с президентом восточноевропейской страны. Маседу не стал упоминать, что госсоветник планирует обсудить с Зеленским. Известно, что экс-глава бразильского МИД критически относится к антироссийской позиции Запада и военной помощи Киеву.

Ранее советник президента заявил, что метод, который страны Запада выбрали для достижения мирного урегулирования конфликта России и Украины, не работает в современных политических условиях.
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