Великобритания отправила спецназ и военных на Ближний Восток для эвакуации британских граждан из Судана

Великобритания отправила более 100 сотрудников спецназа и военных парашютного полка на Ближний Восток, чтобы эвакуировать британских граждан из Республики Судан. Об это пишет газета Daily Mail.
По информации, они планируют подготовку к операции по спасению граждан, которые попали в эпицентр боевых действий, на секретной базе. Спасательная операция будет проведена совместно с американскими солдатами.
Ранее сообщалось, что СБР Судана откроет воздушное движение для эвакуации иностранных граждан из страны.