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ФБР провело допросы пользователей сервиса Discord после утечки информации

Общество
ФБР провело допросы пользователей сервиса Discord после утечки информации

Федеральное бюро расследований допросило пользователей сервера Discord, на котором ранее появились секретные документы Минобороны США. Об этом написала газета Washington Post.

«ФБР говорило с друзьями Тейшейры, которые общались с ним на сервере в Discord», — говорится в сообщении американского издания.

Пользователей спрашивали, как они познакомились с Джеком Тейшейрой. В какие видеоигры они играли и находились ли среди пользователей сервера иностранные граждане. ФБР изъяло электронные устройства по меньшей мере одного из бывших членов группы.

Ранее арестованному в США по делу об утечке секретных документов Пентагона Джеку Тейшейре предъявили обвинение.
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