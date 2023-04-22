22 апреля петербуржцев и гостей Северной столицы начнут радовать городские фонтаны

Торжественное открытие фонтанов в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» состоится в субботу, 22 апреля, в 11:00.
Тем, кто не сможет лично прийти на открытие, будет доступна онлайн трансляция на сайте музея.
Билеты для главного праздника фонтанов, который пройдет 21 мая будут в продаже в течение двух недель до мероприятия, сообщает пресс-служба музея.
Также 22 апреля радовать петербуржцев начнут и другие городские фонтаны.
Ранее сообщалось, что в центре Петербурга улицу залило кипятком из-за прорыва трубы.