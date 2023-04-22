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22 апреля петербуржцев и гостей Северной столицы начнут радовать городские фонтаны

Общество
22 апреля петербуржцев и гостей Северной столицы начнут радовать городские фонтаны

Торжественное открытие фонтанов в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» состоится в субботу, 22 апреля, в 11:00.

Тем, кто не сможет лично прийти на открытие, будет доступна онлайн трансляция на сайте музея.

Билеты для главного праздника фонтанов, который пройдет 21 мая будут в продаже в течение двух недель до мероприятия, сообщает пресс-служба музея.

Также 22 апреля радовать петербуржцев начнут и другие городские фонтаны.

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга улицу залило кипятком из-за прорыва трубы.
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