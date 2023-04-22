Король Великобритании устроит вечеринку для тех, кого он не пригласил на свою коронацию

Карл III и его жена Камилла устроят прием в Букингемском дворце 5 мая в ночь перед коронацией, чтобы поприветствовать всех гостей, не попавших в придворный список, сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды».
Церемония коронации британского монарха состоятся 6 мая.
Последний раз нечто подобное проводил Георг IV в 1821 году. Тогда знаменитости кутили так, что для обслуживания гостей одновременно работали 23 кухни. Вечеринка получилась настолько дорогостоящей, что подобного рода застолья перед официальным мероприятием больше не проводили.
Ранее сообщалось, что Карл III воспользуется двумя разными каретами по пути в Вестминстерское аббатство для коронации.