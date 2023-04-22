Король Великобритании устроит вечеринку для тех, кого он не пригласил на свою коронацию

Последний раз нечто подобное проводил Георг IV в 1821 году. Тогда знаменитости кутили так, что для обслуживания гостей одновременно работали 23 кухни. Вечеринка получилась настолько дорогостоящей, что подобного рода застолья перед официальным мероприятием больше не проводили.