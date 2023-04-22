В Юсуповском дворце Петербурга представят выставку мозаичных работ в стиле модерн

Выставка «Иная реальность: образ мира в искусстве русского модерна» пройдет с 22 апреля по 21 мая в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Выставка посвящена показательным произведениям стиля модерн. Экспозицию будут составлять работы в мозаике школы «Сад гранат». Покажут произведения таких известных мастеров, как Густав Климт, Лев Бакст, Михаил Врубель и других.
Ранее сообщалось, что в Ярославль вернули украденную полвека назад икону «Святцы» из церкви Ильи Пророка.