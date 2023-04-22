Двое мужчин спонсировавших экстремистов для нападения на электрические подстанции были осуждены в США

Двое мужчины были осуждены в США за сговор с целью нападения на электрические подстанции. 21-летнего Кристофера Кука приговорили к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы, а 25-летний Джонатан Фрост понесет наказание в виде тюремного заключения сроком в 5 лет, сообщает Reuters.
Представитель Минюста страны сообщил, что действия мужчин были мотивированы идеями о расовом превосходстве белых и имели цель спровоцировать гражданские беспорядки и экономический кризис.
Кук и Фрост признали свою вину по одному из пунктов обвинения в сговоре с целью спонсирования экстремистов. Третий фигурант дела Джексон Соуолл, которому тоже было предъявлено обвинение, признал свою вину и ожидает приговора.
Ранее сообщалось, что слушания в суде по избранию меры наказания для военнослужащего Национальной гвардии США Джека Дагласа Тейшейра пройдут 27 апреля.