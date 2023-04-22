Двое мужчин спонсировавших экстремистов для нападения на электрические подстанции были осуждены в США

Двое мужчины были осуждены в США за сговор с целью нападения на электрические подстанции. 21-летнего Кристофера Кука приговорили к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы, а 25-летний Джонатан Фрост понесет наказание в виде тюремного заключения сроком в 5 лет, сообщает Reuters.