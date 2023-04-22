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Российская компания «Яндекс» полностью купила оставшуюся долю американской компании Uber

Общество
Российская компания «Яндекс» полностью купила оставшуюся долю американской компании Uber

Мобильное приложение для вызова такси Uber полностью перешло под контроль «Яндекса». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Российская компания выкупила оставшуюся 29% доли американской Uber за 702,5 миллиона долларов, что составляет 60% с дисконтом. Оценка доли бизнес предприятия была составлена еще в 2021 году.

Предполагают, что Uber мог поспешить со сделкой, потому что опасался ужесточения условий сделки.

Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что от суммы продажи бизнеса в РФ с иностранных компаний начнут взимать налог в 10%.

Ранее сообщалось, что Сбербанк потребовал взыскать с Deutsche Bank 7,2 миллиона евро.
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