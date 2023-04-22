Российская компания «Яндекс» полностью купила оставшуюся долю американской компании Uber

Мобильное приложение для вызова такси Uber полностью перешло под контроль «Яндекса». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Российская компания выкупила оставшуюся 29% доли американской Uber за 702,5 миллиона долларов, что составляет 60% с дисконтом. Оценка доли бизнес предприятия была составлена еще в 2021 году.
Предполагают, что Uber мог поспешить со сделкой, потому что опасался ужесточения условий сделки.
Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что от суммы продажи бизнеса в РФ с иностранных компаний начнут взимать налог в 10%.
Ранее сообщалось, что Сбербанк потребовал взыскать с Deutsche Bank 7,2 миллиона евро.