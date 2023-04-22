Психолог Валерий Гут назвал четыре уловки сайтов знакомств

По словам психолога Валерия Гута, чтобы избежать неприятных ситуаций на сайтах знакомств, лучше сразу убрать иллюзии и внимательно изучать людей.
Философские рассуждения, высказывания великих вождей, полуразмытые фотографии с текстом не составляют однозначного представления о человеке. Такие картинки привлекают психически неравнодушных и невротических людей.
Панибратские формы имен: Санек, Вовчуган, Васяня или слишком официальные сочетания имени и отчества создают определенный образ, который можно неверно истолковать.
Фразы типа «я здесь случайно» показывают, что мужчине стыдно за регистрацию на сайте знакомств. Он как бы пытается оправдаться и так подняться в глазах окружающих.
Ранее немецких политиков предупредили о «российских шпионках» с сайтов знакомств.