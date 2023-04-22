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Психолог Валерий Гут назвал четыре уловки сайтов знакомств

Общество
Психолог Валерий Гут назвал четыре уловки сайтов знакомств

По словам психолога Валерия Гута, чтобы избежать неприятных ситуаций на сайтах знакомств, лучше сразу убрать иллюзии и внимательно изучать людей.

Философские рассуждения, высказывания великих вождей, полуразмытые фотографии с текстом не составляют однозначного представления о человеке. Такие картинки привлекают психически неравнодушных и невротических людей.

Панибратские формы имен: Санек, Вовчуган, Васяня или слишком официальные сочетания имени и отчества создают определенный образ, который можно неверно истолковать.

Фразы типа «я здесь случайно» показывают, что мужчине стыдно за регистрацию на сайте знакомств. Он как бы пытается оправдаться и так подняться в глазах окружающих.

Ранее немецких политиков предупредили о «российских шпионках» с сайтов знакомств.
психолог личная жизнь Валерий Гут
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