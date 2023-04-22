Профессор Калифорнийского университета Джон Мендельсон рассказал о вреде алкоголя на ночь

Доктор Джон Мендельсон объяснил, почему алкоголь на ночь не улучшает сон, а убаюканные алкоголем люди просыпаются и не могут больше заснуть.
Людям кажется, что расслабляющее действие алкоголя помогает уснуть. Однако это не так. Исследования показали, что спиртное прерывает цикл быстрого сна. А если человек не получает достаточного количества быстрого сна, то утром не сможет почувствовать себя отдохнувшим.
Алкоголь — депрессант нервной системы. Именно с этим связано чувство расслабления, поэтому человек быстрее засыпает. Но пока организм перерабатывает спиртное, угнетенные клетки мозга вновь активизируются, что приводит к пробуждению. При этом заснуть станет проблематичней. Кроме того, употребление алкоголя снижает выработку мелатонина (гормона сна).
Доктор Мендельсон предупреждает, если человек страдает бессонницей, то прием алкоголя усугубит проблему. Помимо этого, спиртное перед сном заставит просыпаться несколько раз за ночь из-за сильного мочегонного эффекта, которым обладают все спиртные напитки. А иногда может привести к смерти.
Дело в том, что во время сна у выпившего человека снижается тонус мышц языка, мягкого неба, глотки, что сопровождается храпом и синдромом апноэ во сне — временным прекращением дыхания. Из-за кислородного голодания страдают мозг и сердце. Повышается риск внезапной смерти.
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