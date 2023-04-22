Профессор Калифорнийского университета Джон Мендельсон рассказал о вреде алкоголя на ночь

Людям кажется, что расслабляющее действие алкоголя помогает уснуть. Однако это не так. Исследования показали, что спиртное прерывает цикл быстрого сна. А если человек не получает достаточного количества быстрого сна, то утром не сможет почувствовать себя отдохнувшим.