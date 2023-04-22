Меган Маркл не посетит коронацию короля Великобритании Карла III из-за расизма внутри королевской семьи

В интервью американской телеведущей Опре Уинфри Маркл рассказала о проявлениях расовой дискриминации, с которыми ей пришлось столкнуться при общении с королевской семьей. Она призналась, что в марте 2021 года нынешний правитель страны написал ей письмо с сожалениями о том, что супруге принца Гарри пришлось столкнуться с расизмом при контакте с самой высокопоставленной семьей Великобритании.