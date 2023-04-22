Меган Маркл не посетит коронацию короля Великобритании Карла III из-за расизма внутри королевской семьи

Супруга принца Гарри Герцогиня Сассекская Меган отказалась присутствовать на коронации короля Великобритании Карла III, так как королевский двор приложил недостаточно усилий в борьбе с расизмом, передает Daily Telegraph.
В интервью американской телеведущей Опре Уинфри Маркл рассказала о проявлениях расовой дискриминации, с которыми ей пришлось столкнуться при общении с королевской семьей. Она призналась, что в марте 2021 года нынешний правитель страны написал ей письмо с сожалениями о том, что супруге принца Гарри пришлось столкнуться с расизмом при контакте с самой высокопоставленной семьей Великобритании.
Маркл рассказала, что некоторые члены королевской фамилии выражали обеспокоенность из-за цвета кожи ее будущего ребенка. Герцогиня Сассекская не стала упоминать, кто именно делился подобными беспокойствами.
Ранее сообщалось, что Маркл вышла победительницей из иска о диффамации, поданного против нее ее сводной сестрой Самантой Маркл.