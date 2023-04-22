Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» своевольно прекратила экспорт энергии в Словакию

Глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский заявил, что «Укрэнерго» перестала экспортировать электроэнергию в Словакию.
Ущаповский рассказал, что с 17 по 20 апреля «Укрэнерго» выполняла осуществление экспорта энергии в Словакию, но по непонятным причинам приостановила действие. Об этом пишет РИА Новости.
«Но почему-то 21 апреля компания остановила этот экспорт в одностороннем порядке, не согласовав это с органами государственной власти», — добавил глава Национальной комиссии.
Правительство Украины проведет проверку в отношении компании «Укрэнерго», чтобы выяснить обоснованность ее действий.
Ранее сообщалось, что «Укрэнерго» возобновило поставки электроэнергии в Словакию в размере 200 МВт ежечасно.