Президент США Джо Байден обсудит с лидером Южной Кореи Юн Сок Ель защиту республики от нападения КНДР

Мнение о необходимости создания и развития собственного ядерного вооружения становится все более распространенным в южнокорейском государстве. При этом Вашингтон называет своим достижением, что ряд стран Индо-Тихоокеанского пространства, имеющие ресурсы для создания ядерного оружия, отказались от подобного решения в пользу «ядерного зонтика» США.