Президент США Джо Байден обсудит с лидером Южной Кореи Юн Сок Ель защиту республики от нападения КНДР

Президент США Джо Байден планирует обсудить с лидером Республики Корея Юн Сок Ель безопасность южнокорейского государства на ближайшем саммите. Американский лидер пообещает предпринять существенные шаги для защиты страны от ядерного нападения Пхеньяна, передает Reuters.
«Мы работаем чрезвычайно интенсивно с южнокорейцами, чтобы предпринять необходимые шаги для укрепления как общественного восприятия, так и реальности наших обязательств», — цитирует агентство сообщение высокопоставленного чиновника из США, близкого к ситуации.
Мнение о необходимости создания и развития собственного ядерного вооружения становится все более распространенным в южнокорейском государстве. При этом Вашингтон называет своим достижением, что ряд стран Индо-Тихоокеанского пространства, имеющие ресурсы для создания ядерного оружия, отказались от подобного решения в пользу «ядерного зонтика» США.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее встревожены долгим молчанием КНДР.