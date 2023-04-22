Член Общественной палаты Василий Виноградов рассказал, у кого будет самая большая пенсия

В интервью агентству «Прайм» член Общественной палаты и декан факультета права НИУ ВШЭ Василий Виноградов рассказал, что представители особо тяжелых профессий и жители Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию.
Как заявил эксперт, для федеральных государственных служащих, космонавтов, военных и сотрудников летно-испытательного состава есть право получить дополнительную пенсию, но для этого есть свои условия.
«Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев», — уточнил Виноградов.
Ранее стало, что многодетные отцы смогут выйти на пенсию в 62 года.