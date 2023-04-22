Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Член Общественной палаты Василий Виноградов рассказал, у кого будет самая большая пенсия

Общество
Член Общественной палаты Василий Виноградов рассказал, у кого будет самая большая пенсия

В интервью агентству «Прайм» член Общественной палаты и декан факультета права НИУ ВШЭ Василий Виноградов рассказал, что представители особо тяжелых профессий и жители Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию.

Как заявил эксперт, для федеральных государственных служащих, космонавтов, военных и сотрудников летно-испытательного состава есть право получить дополнительную пенсию, но для этого есть свои условия.

«Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев», — уточнил Виноградов.

Расчет пенсии за выслугу лет в каждом случае свой, также и ее размер. Надбавка для жителей Крайнего Севера зависит от суровости климатических условий, в которых они работали.

Ранее стало, что многодетные отцы смогут выйти на пенсию в 62 года.
пенсия россия Василий Виноградов
Военкоры ФАН