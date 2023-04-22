Российские спортсмены вышли под своим флагом на церемонии открытия V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки

Спортсмены из России вышли под флагом своей страны на церемонии открытия V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки. Об этом сказано в Telegram-канале Министерства спорта Российской Федерации.
Российских спортсменов приветствовали министр спорта России Олег Матыцин и посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Знаменосцами стали боксер Иван Верясов и теннисистка Элизабет Абраамян.
Игры стартовали 21 апреля в Каракасе и Ла-Гуайре (Венесуэла), и продлятся до 29 апреля. Российские спортсмены будут выступать под национальным флагом.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены допущены на международные соревнования по тхэквондо.