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Российские спортсмены вышли под своим флагом на церемонии открытия V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки

Спорт
Российские спортсмены вышли под своим флагом на церемонии открытия V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки

Спортсмены из России вышли под флагом своей страны на церемонии открытия V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки. Об этом сказано в Telegram-канале Министерства спорта Российской Федерации.

Российских спортсменов приветствовали министр спорта России Олег Матыцин и посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Знаменосцами стали боксер Иван Верясов и теннисистка Элизабет Абраамян.

Игры стартовали 21 апреля в Каракасе и Ла-Гуайре (Венесуэла), и продлятся до 29 апреля. Российские спортсмены будут выступать под национальным флагом.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены допущены на международные соревнования по тхэквондо.
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