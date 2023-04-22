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Роспотребнадзор считает, что увеличение заболеваемости корью является традиционным периодом цикличности

Общество
Роспотребнадзор считает, что увеличение заболеваемости корью является традиционным периодом цикличности

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры против распространения кори, связанные с эпидемической ситуацией, вводить не требуется. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор подчеркнул, что в стране исключается риск распространения заболевания корью. Увеличение числа заболевших с конца 2022 года объясняет традиционным периодом цикличности, — пишет ТАСС.

«Рост заболеваемости связан с традиционным для кори периодом цикличности, обусловленным постепенным накоплением неиммунного населения», — поясняет пресс-служба.

На настоящий момент распространение кори связывают с прибывшими в Россию из стран ближнего зарубежья и непривитыми гражданами. 10% выявленных случаев приходится на мигрантов.

Ранее сообщалось, что двое детей заболели корью в Приморье.
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