Роспотребнадзор считает, что увеличение заболеваемости корью является традиционным периодом цикличности

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры против распространения кори, связанные с эпидемической ситуацией, вводить не требуется. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор подчеркнул, что в стране исключается риск распространения заболевания корью. Увеличение числа заболевших с конца 2022 года объясняет традиционным периодом цикличности, — пишет ТАСС.
«Рост заболеваемости связан с традиционным для кори периодом цикличности, обусловленным постепенным накоплением неиммунного населения», — поясняет пресс-служба.
На настоящий момент распространение кори связывают с прибывшими в Россию из стран ближнего зарубежья и непривитыми гражданами. 10% выявленных случаев приходится на мигрантов.
Ранее сообщалось, что двое детей заболели корью в Приморье.