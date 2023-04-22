В рядах Республиканской партии США забеспокоились из-за роста популярности экс-президента Дональда Трампа

Рост поддержки американской аудиторией бывшего лидера страны Дональда Трампа вызывает беспокойства у некоторых представителей Республиканской партии, выступающих против выдвижения его кандидатуры на ближайших выборах президента США в 2024 году, сообщает Reuters.
Рейтинг экс-главы государства значительно выше, чем у его основного соперника среди республиканцев Рона ДеСантиса. Противники опасаются, что Трамп затмит своего конкурента во время сбора пожертвований на предвыборную кампанию и выбьет его из гонки.
«Если бы мы могли помешать Трампу стать кандидатом, мы бы это сделали. Но он будет кандидатом», — сказал соучредитель сообщества нынешних и бывших республиканцев, выступающей против Трампа, Lincoln Project Рид Гален.
Республиканец подчеркнул, то сообщество продолжит собирать деньги на рекламу, чтобы атаковать миллиардера. При этом их целью буден не помешать ему стать кандидатом, а подорвать его репутацию перед грядущими выборами президента США.
Ранее бывший госсекретарь США Хилари Клинтон отметила, что у Трампа «есть ядро поддержки, которое, вероятно, поможет ему» пойти на выборы от своего политического блока.