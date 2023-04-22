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Торгпред РФ Петр Панкратов заявил, что Никарагуа становится площадкой для сотрудничества с Россией в сфере здравоохранения

Экономика
Торгпред РФ Петр Панкратов заявил, что Никарагуа становится площадкой для сотрудничества с Россией в сфере здравоохранения

Российский торговый представитель в Республике Никарагуа Петр Панкратов заявил, что южноамериканское государство становится площадкой для сотрудничества с Россией в сфере медицины. Об этом пишет РИА Новости.

«Очень интересно, что Никарагуа постепенно становится хорошей площадкой для сотрудничества в области здравоохранения», — добавил Панкратов.

Торгпред РФ рассказал, что Никарагуа с Россией подписали несколько партнерских соглашений, которые связаны с сотрудничеством в сфере ядерной медицины и создания вакцин.

Ранее сообщалось, что президент Никарагуа обвинил США в управлении международным терроризмом для противостояния России.
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