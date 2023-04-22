Торгпред РФ Петр Панкратов заявил, что Никарагуа становится площадкой для сотрудничества с Россией в сфере здравоохранения

Российский торговый представитель в Республике Никарагуа Петр Панкратов заявил, что южноамериканское государство становится площадкой для сотрудничества с Россией в сфере медицины. Об этом пишет РИА Новости.
«Очень интересно, что Никарагуа постепенно становится хорошей площадкой для сотрудничества в области здравоохранения», — добавил Панкратов.
Торгпред РФ рассказал, что Никарагуа с Россией подписали несколько партнерских соглашений, которые связаны с сотрудничеством в сфере ядерной медицины и создания вакцин.
Ранее сообщалось, что президент Никарагуа обвинил США в управлении международным терроризмом для противостояния России.