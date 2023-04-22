Метеорный поток Лириды ночью 23 апреля достигнет максимальной активности

Всю ночь можно наблюдать за вспышками на небе, даже при ясной погоде. На рассвете метеоры лучше всего станут видимыми, когда радиаторная область их полета окажется высоко над южным горизонтом. Метеор Лириды белый и довольно быстрый. Средняя скорость у него составляет 50-65 км/ч.