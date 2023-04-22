Метеорный поток Лириды ночью 23 апреля достигнет максимальной активности

Метеорный поток Лириды достигнет максимальной активности ночью на воскресенье (23 апреля). Луна, проходившая фазу новолуния, наблюдениям не помешает.
Условия наблюдения за метеоритами в 2023 году благоприятны. Луна прошла только что фазу новолуния (20 апреля) и потоку метеоров не повредит.
Всю ночь можно наблюдать за вспышками на небе, даже при ясной погоде. На рассвете метеоры лучше всего станут видимыми, когда радиаторная область их полета окажется высоко над южным горизонтом. Метеор Лириды белый и довольно быстрый. Средняя скорость у него составляет 50-65 км/ч.
Ранее сообщалось, что отечественный аппарат «Луна-25» может первым в истории осуществить мягкую посадку на Южный полюс Луны.