Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские военные в Судане готовятся к эвакуации посольства

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал на пресс-конференции на авиабазе «Рамштайн» в Германии, что американские военные в Судане готовят варианты эвакуации посольства США, передает Reuters.
Военные ожидают решения президента США Джо Байдена для вывоза дипломатов из государства, где ведется вооруженное столкновение. Они разрабатывают наибольшее количество планов действия, чтобы оперативно приступить к их реализации после призыва от лидера страны.
По словам министра обороны, приказ об эвакуации еще не поступал. Решение по этому вопросу ожидается в ближайшее время, но не сообщается, будет ли оно опубликовано официально.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал размещение ВС США рядом с границей Судана на фоне нестабильной внутриполитической ситуации в африканском государстве.