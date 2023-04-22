Белоруссия утвердила соглашение с Россией о единой промышленной политике

Совет министров Белоруссии утвердил с Россией межправительственное соглашение о единой промышленной политике. Об этом сказано в постановлении, опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале.
«Утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о единой промышленной политике, подписанное в Москве 15 февраля 2023 года», — указано в документе.
Координировать реализацию положений соглашения будет Министерство промышленности страны.
Ранее сообщалось, что предприятия Белоруссии смогут получить доступ к закупкам крупнейших госкорпораций России.