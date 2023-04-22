Президент России Владимир Путин дал поручение об оптимизации экспертных советов в госкорпорациях и органах власти

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию отдал поручение оптимизировать экспертные советы при государственных корпорациях и органах власти. Об этом сообщают на сайте Кремля.
Данный пункт содержится в перечне поручений президента России по итогам заседания Совета по науке и образованию, которое состоялось 8 февраля 2023 года.
Владимир Путин также подчеркнул важность создания единой системы экспертизы научно-технических проектов, которые осуществляются за счет финансирования из госбюджета.
Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин поручил предусмотреть приоритет финансирования исследований в сфере науки и техники.