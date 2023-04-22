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Президент России Владимир Путин дал поручение об оптимизации экспертных советов в госкорпорациях и органах власти

Политика
Президент России Владимир Путин дал поручение об оптимизации экспертных советов в госкорпорациях и органах власти

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию отдал поручение оптимизировать экспертные советы при государственных корпорациях и органах власти. Об этом сообщают на сайте Кремля.

Данный пункт содержится в перечне поручений президента России по итогам заседания Совета по науке и образованию, которое состоялось 8 февраля 2023 года.

Владимир Путин также подчеркнул важность создания единой системы экспертизы научно-технических проектов, которые осуществляются за счет финансирования из госбюджета.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин поручил предусмотреть приоритет финансирования исследований в сфере науки и техники.
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