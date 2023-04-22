СБР Судана откроет воздушное движение для эвакуации иностранных граждан из страны

Иностранные граждане из «братских и дружеских стран» смогут покинуть Судан в ближайшие сутки, так как СБР объявили о готовности частично открыть аэропорты. Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях формирования.
«Силы быстрого реагирования подтверждают свою полную готовность к сотрудничеству, координации и предоставлению всех средств, позволяющих экспатриантам и миссиям безопасно покинуть страну», — сообщает СБР.
В связи с 72-часовым гуманитарным перемирием, начавшимся в пятницу утром, СБР частично откроют аэропорты для воздушного движения и позволят дружественным странам эвакуировать своих граждан из страны.
Ранее сообщалось, что посольство Ливии в Судане объявило об эвакуации 83 сотрудников, находящихся в Хартуме.