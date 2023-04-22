В Аргентине пройдет международная акция «Бессмертный полк»

Общенародное движение «Бессмертный полк» пройдет в восьми провинциях Аргинины. Об этом рассказала организатор движения Сильвана Ярмолюк, пишет РИА Новости.
По ее словам, акцию планируют провести в городах Обера, Барилоче, Комодоро-Ривадавия, Ушуайя, Росарио, Мар-дель-Плата, Парана и в Буэнос-Айресе. Указанные города представляют различные регионы Аргентины.
Напомним, что акция «Бессмертный полк» проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья с целью увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 Мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» в 2023 году пройдет в смешанном формате.