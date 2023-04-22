Посол КНР во Франции заявил, что Соединенные Штаты Америки не желают прекращения украинского конфликта

Посол Китая во Франции Лю Шайе сообщил телеканалу LCI, что США не заинтересованы в завершении украинского конфликта.
Лю Шайе считает, что все стороны конфликта должны быть заинтересованы в окончании противостояния на Украине. Он подчеркнул, что украинская и российская стороны готовы к общению.
«Но мне кажется, что американцы не хотят прекращения войны, а члены НАТО продолжают поставлять Украине оружие», — добавил посол Китая.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий давать географическим объектам, связанные с Россией названия.