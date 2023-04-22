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Посол КНР во Франции заявил, что Соединенные Штаты Америки не желают прекращения украинского конфликта

Политика
Посол КНР во Франции заявил, что Соединенные Штаты Америки не желают прекращения украинского конфликта

Посол Китая во Франции Лю Шайе сообщил телеканалу LCI, что США не заинтересованы в завершении украинского конфликта.

Лю Шайе считает, что все стороны конфликта должны быть заинтересованы в окончании противостояния на Украине. Он подчеркнул, что украинская и российская стороны готовы к общению.

«Но мне кажется, что американцы не хотят прекращения войны, а члены НАТО продолжают поставлять Украине оружие», — добавил посол Китая.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий давать географическим объектам, связанные с Россией названия.
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