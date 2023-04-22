Российский актер Евгений Цыганов обидел режиссера Виктора Шамирова

Известный российский актер Евгений Цыганов достаточно некрасиво поступил со знаменитым режиссером Виктором Шамировым.
Как сообщил Шамиров, недавно они вместе работали над новым проектом. Однако из-за Цыганова режиссерская задумка так и не была реализована. В какой-то момент артист просто не пришел на съемки.
Больше всего режиссера обидело то, что Евгений даже не посчитал нужным предупредить своих коллег по цеху, что покидает проект. Это показывает то, что Евгений вовсе не профессионал своего дела.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ актеру Андрею Леонову.