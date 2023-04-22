США отправили Евросоюзу список санкционных товаров, которые Россия пытается приобрести в обход

США предоставили четырем странам ЕС список товаров, включенных в перечень антироссийских санкций, которые Россия якобы пытается приобрести. Об этом пишет газета Financial Times.
«США предупредили четыре европейские страны о методах, которые Россия использует для обхода санкций, и предоставили им подробный список дорогостоящих товаров двойного назначения», — говорится в публикации газеты.
По информации издания, здесь говорится о Германии, Австрии, Швейцарии и Италии, в которых побывал замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке США Брайан Нельсон.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты передали Киеву намного меньше оружия, чем просили ВСУ.