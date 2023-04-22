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США отправили Евросоюзу список санкционных товаров, которые Россия пытается приобрести в обход

Экономика
США отправили Евросоюзу список санкционных товаров, которые Россия пытается приобрести в обход

США предоставили четырем странам ЕС список товаров, включенных в перечень антироссийских санкций, которые Россия якобы пытается приобрести. Об этом пишет газета Financial Times.

«США предупредили четыре европейские страны о методах, которые Россия использует для обхода санкций, и предоставили им подробный список дорогостоящих товаров двойного назначения», — говорится в публикации газеты.

По информации издания, здесь говорится о Германии, Австрии, Швейцарии и Италии, в которых побывал замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке США Брайан Нельсон.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты передали Киеву намного меньше оружия, чем просили ВСУ.
США санкции россия список товаров ЕС
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