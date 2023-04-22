Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий давать географическим объектам, связанные с Россией названия

Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу подписал закон о «деколонизации», запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями. Об этом сказано на сайте Верховной рады.
Украинские парламентарии приняли закон 21 марта.
По словам депутата Рады Алексея Гончаренко, впредь запрещается присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют Россию, ее достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события.
Также запрет распространяется на деятелей, которые выступали против Украины или преследовали представителей оппозиции.
Ранее сообщалось, что украинские власти намерены снести в подконтрольной Киеву части Запорожья памятник освободителям от нацизма.