В Молдавии планируют сократить количество российских дипломатов

Лидер правящей партии Молдавии «Действие и солидарность», председатель парламента Игорь Гросу в интервью TVR Moldova заявил о возможном сокращении числа российских дипломатов в республике.
Правительство Молдавии 17 апреля в аэропорту Кишинева развернуло самолет главы Татарстана Рустама Минниханова и запретило ему посещать Гагаузскую автономию. А в среду МИД республики приняли решение о высылке посла РФ Олега Васнецова, который встречал Минниханова. Васнецов так и не получил разъяснений относительно действий молдавской власти.
Молдавский премьер-министр Дорин Речан прокомментировал, что визит делегации России являлся нежелательным, так как он может повлиять на результаты выборов главы региона.
«Скажу, что в подобных дискуссиях с коллегами (о числе дипломатов в посольствах — ред.) я не участвовал, у нас есть наши посольства, которые должны быть пополнены персоналом. Что касается числа дипломатов из других стран, из России, не знаю, сколько их, но наш МИД должен представить информацию, сделать анализ, тогда увидим аргументы в пользу нахождения здесь числа «икс» дипломатов по аналогии с посольствами других стран, может быть, в соотношении с количеством жителей, которых они обслуживают, оказывают консульские услуги. Но вопрос уместный », — прокомментировал Гросу.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Молдавии очень недружественным поступком. В Москве призывают прислушаться к гражданам страны и не препятствовать межрегиональным связям и укреплению отношений с РФ.
Ранее в Молдавии заявили о скором окончании выполнения условий Еврокомиссии для вступления в ЕС.