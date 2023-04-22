В Молдавии планируют сократить количество российских дипломатов

Правительство Молдавии 17 апреля в аэропорту Кишинева развернуло самолет главы Татарстана Рустама Минниханова и запретило ему посещать Гагаузскую автономию. А в среду МИД республики приняли решение о высылке посла РФ Олега Васнецова, который встречал Минниханова. Васнецов так и не получил разъяснений относительно действий молдавской власти.