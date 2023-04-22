Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о грубости латвийских силовиков к задержанной студентке Татьяне Андриец

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала издевательства силовиков над арестованной в Латвии российской активисткой Татьяной Андриец.
Дипломат рассказала, что «пыточные условия в тюрьме» привели к серьезным проблемам со здоровьем удерживаемой студентки СПбГУ. Власти игнорируют многочисленные просьбы Андриец и ее адвоката об оказании медицинской помощи девушке.
«Вынуждены констатировать, что латвийская карательная система не постеснялась применить в отношении этой девушки методы физического и психологического воздействия», — заявила Захарова.
Она отметила, что латвийские силовики ранее «обкатали» подобные методы воздействия на других задержанных гражданах России Александе Дубьяго, Марате Касеме и Кирилле Федорове.