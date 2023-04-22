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Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о грубости латвийских силовиков к задержанной студентке Татьяне Андриец

Политика
Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о грубости латвийских силовиков к задержанной студентке Татьяне Андриец

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала издевательства силовиков над арестованной в Латвии российской активисткой Татьяной Андриец.

Дипломат рассказала, что «пыточные условия в тюрьме» привели к серьезным проблемам со здоровьем удерживаемой студентки СПбГУ. Власти игнорируют многочисленные просьбы Андриец и ее адвоката об оказании медицинской помощи девушке.

«Вынуждены констатировать, что латвийская карательная система не постеснялась применить в отношении этой девушки методы физического и психологического воздействия», — заявила Захарова.

Она отметила, что латвийские силовики ранее «обкатали» подобные методы воздействия на других задержанных гражданах России Александе Дубьяго, Марате Касеме и Кирилле Федорове.
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