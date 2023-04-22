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Специалисты назвали основные компоненты здорового сна

Общество
Специалисты назвали основные компоненты здорового сна

Многие страдают от постоянных проблем со сном: беспокойство, проблемы с засыпанием и пробуждением. Как же улучшить качество сна?

Сначала необходимо уделить внимание биоритмам организма. Важно установить режим дня и следовать ему. За чес до сна исключить все гаджеты и избежать яркого света.

От регулярного питания тоже зависит здоровье сна. Нужно регулярно и правильно питаться, а так же установить оптимальный режим кофе, пить его только утром. Попробуйте скачать приложение для сна, в котором будут давать советы именно вам, анализируя ваш сон.

В итоге понимание принципов работы мозга и подбор оптимальных компонентов для его питания могут помочь улучшить качество сна.

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