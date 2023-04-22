Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Туробъекты и гостиницы Санкт-Петербурга смогут оплачивать половину имущественного и земельного налога

Общество
Туробъекты и гостиницы Санкт-Петербурга смогут оплачивать половину имущественного и земельного налога

Петербургские власти рассмотрели новые меры поддержки туристического бизнеса. Планируется освободить гостиницы, санаторно-курортные комплексы и выставочные площадки от уплаты половины имущественного и земельного налога. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сейчас в культурной столице предприниматели могут получить дополнительную финансовую поддержку, кредиты на льготных условиях и гранты для начинающих предпринимателей. Также действуют пониженные налоговые ставки.

Законодатели отмечают, что туристическая отрасль подстраивается под сложившиеся условия, а многие туркомпании уже адаптировались к новой динамике спроса.
туризм спб налоги
Военкоры ФАН